Serie A, Lazio - Atalanta: dove vederla in tv e in streaming

Eccolo il primo vero ostacolo dell'anno per la Lazio. Dopo la vittoria sul Cagliari i biancocelesti affrontano l'Atalanta nel recupero della prima giornata di campionato. Big match dentro un Olimpico che conterà solo 1000 spettatori e che vedrà affrontarsi due delle formazioni più temibili della Serie A. Calcio di inizio previsto alle 20.45 di mercoledì 30 settembre.

Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv da Sky, precisamente su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). La partita sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet.