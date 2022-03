Serie A, Lazio-Sassuolo: dove vedere, probabili formazioni e quote

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la sosta per le Nazionali, con la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali in Qatar 2022, ritorna la Serie A. Si è arrivati alla volata finale, con le ultime partite decisive per le squadre. La 31esima giornata vedrà la Lazio ospitare all’Olimpico il Sassuolo. Match importante per i ragazzi di Sarri che dovranno cercare di portare a casa i 3 punti per mantenere la scia di Roma e Atalanta per un posto in Europa.

A Roma arriva la squadra di Alessio Dionisi, formazione tutt’altro che semplice da affrontare. All’andata i neroverdi riuscirono ad imporsi per 2-1 contro i biancocelesti, per questo motivo non bisogna prendere la sfida sotto gamba. La qualità del Sassuolo in mezzo al campo non si discute, ecco quindi che Sarri dovrà mantenere alta l’attenzione dei propri giocatori, per evitare brutte sorprese.

I principali siti di scommesse, tra i giochi preferiti degli italiani insieme ai casinò online, con i migliori consigliati da Casinofy, vedono come favorita proprio la Lazio. Nonostante la brutta sconfitta nel derby contro la Roma, i biancocelesti secondo i bookmakers possono tranquillamente battere i neroverdi, grazie anche al supporto dei tifosi laziali allo stadio. Se andiamo ad analizzare le quote, la vittoria dei ragazzi di Sarri è quotata in media a 1.75, con Efbet che offre la quotazione più alta di 1.79.

Discorso diverso, invece, per il Sassuolo. La squadra emiliana, secondo i popolari bookmakers, sembra non essere pronta ad uscire dall’Olimpico con i tre punti in tasca. Le quotazioni danno una sua possibile vittoria a 4.50 di media, con PlanetWin che si attesta su 4.63.

Ora non resta che attendere la partita: al termine dei 90 minuti scopriremo se le principali agenzie hanno colto nel segno oppure il Sassuolo è riuscito nell’impresa di battere il club di Lotito.

Dove vedere Lazio-Sassuolo

Il match tra Lazio e Sassuolo è in programma sabato 2 aprile alle ore 18:00, all’Olimpico di Roma. Per tutti i tifosi delle due squadre sarà possibile assistere alla partita in esclusiva su Dazn. Dunque non ci sarà la copertura televisiva di Sky.

Tutti gli appassionati possono seguire la partita su smartv o console tramite l’app dedicata, stesso discorso se si desidera guardarla su dispositivi mobile. Se invece si utilizza un pc, basta collegarsi sul sito dell’emittente televisiva e cliccare sull’evento, godendo a pieno della sfida. Ovviamente bisognerà sottoscrivere un abbonamento a Dazn per poter godere dei servizi.

Le probabili formazioni

Come detto anche in precedenza, la Lazio ha bisogno di vincere per recuperare dal brutto ko contro la Roma. La stagione biancoceleste non è ancora compromessa e il treno per l’Europa non è lontano. Certamente la sfida contro il Sassuolo non è semplice e i ragazzi di Dionisi proveranno a fare risultato con la grande personalità che li distingue. Secondo le ultime info dagli allenamenti, il tecnico degli emiliani non vuole rinunciare a Berardi, che ha lasciato il ritiro a causa di un problema fisico, quindi a meno di clamorose scoperte sarà lui a completare il trio d’attacco con Raspadori e Defrel. Attualmente ci sono dubbi su Scamacca, il giocatore ha accusato alcuni fastidi con la Nazionale, vedremo se il tecnico deciderà di rischiarlo. Indisponibile Traorè, rivelazione di questa seconda parte di campionato.

Sarri, invece, avrà la formazione al completo, con eccezione dello squalificato Pedro. Nonostante il flop con l’Italia, Ciro Immobile guiderà l’attacco biancoceleste, supportato da Zaccagni e Felipe Anderson. A centrocampo spazio per Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson

Ballottaggi: Lazzari 55% – Hysaj 45%

Indisponibili: \

Squalificati: Pedro

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Harroui, Defrel; Raspadori

Ballottaggi: \

Indisponibili: Obiang, Toljan, Djuricic, Scamacca, Traore

Squalificati: \