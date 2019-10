Serie A, Lazio - Verona a rischio rinvio. Il motivo? La Supercoppa italiana

Le partite a rischio rinvio sono due: Lazio - Verona e Juventus - Sampdoria. Le due sfide, entrambe in programma per la 17esima giornata di campionato (l'ultima del 2019), potrebbero slittare per la Supercoppa Italiana che si giocherà a Ryad nello stesso periodo. La Lega ancora non ha definito la data esatta della finalissima in terra araba, ma è molto probabile che si disputi nel weekend tra il 20 e il 22 dicembre. In tal caso le partite di Lazio e Juventus slitteranno e saranno recuperate all'inizio del 2020: un'ipotesi sempre più concretata.

