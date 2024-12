Serie A, le ultime due gare dell'anno: il programma della giornata

TUTTOmercatoWEB.com

Sta per terminare la diciottesima giornata della Serie A, penultima del girone d'andata. I tre big match tra Lazio e Atalanta, Milan e Roma e Juventus Fiorentina sono terminati con un pareggio. Occasione ghiotta per Napoli e Inter che non se la sono lasciata scappare. Oggi scendono in campo le restanti quattro squadre per le ultime due gare di questo 2024 di Serie A. Ecco di seguito il programma della giornata:

COMO - LECCE (Ore 18:30)

BOLOGNA - VERONA (Ore 20:45)