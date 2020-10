Serie A, Lukaku e D’Ambrosio affossano il Genoa: l’Inter vince 2-0

Non sbaglia l'Inter. I nerazzurri trovano i tre punti nel secondo match di questo sabato di Serie A. I ragazzi di Conte battono 2-0 un Genoa mai pericoloso in zona offensiva. La gara del Marassi si stappa al 64' grazie a Lukaku che salta un difensore e scarica il sinistro all'incrocio dei pali. Quindici minuti più tardi, D'Ambrosio risolve una mischia su calcio d'angolo e batte Perin per la seconda volta. L'Inter torna al successo e si piazza al terzo posto solitario a quota 10 punti in classifica.