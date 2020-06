Serie A, lunedì nuovo Consiglio federale: si discutono piano B e C

Oltre a discutere del bilancio della Figc, il numero uno Gravina domani nel comitato di presidenza riunirà le componenti. Vuole infatti sapere, in vista del Consiglio di Federale in programma lunedì, come le società vorranno concludere la stagione in caso di nuovo stop. Nel comunicato 189 infatti, si è parlato di un piano B (play-off e play-out) e di un piano C (l'algoritmo). Lotito e Marotta in qualità di consiglieri federali dovranno portare sul tavolo le proposte. La Lega non caldeggia per nessuno dei due piani. La sensazione, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, è che i play-off sarebbero accettabili soltanto se la Serie A non ripartisse il 20 giugno, altrimenti l'ipotesi migliore sarebbe quella dell'algoritmo.

