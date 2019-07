Serie A, Mediapro chiarisce: "Non vogliamo occuparci degli abbonati"

La partnership tra Lega e Mediapro non è a rischio. La società spagnolo-cinese è pronta ad aiutare la Lega Serie A nella creazione di un proprio canale. La società, però, non intende gestire direttamente gli abbonati, il flusso economico e la raccolta pubblicitaria del nuovo canale. Per chiarire la sua posizione, Mediapro ha diramato una nota per specificare questo dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni: "Mediapro Italia smentisce la presunta volontà di voler gestire direttamente gli abbonati. L’offerta presentata alla Lega di A riguarda una partnership commerciale e tecnica e, come più volte ribadito, nel modello proposto i dati degli abbonamenti ed i flussi economici degli stessi sarebbero totalmente gestiti dalla Lega come la proprietà del canale e dei diritti come per la raccolta pubblicitaria che verrà raccolta e gestita insieme alla Lega".

