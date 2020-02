Serie A, niente da fare per la Fiorentina: la Juventus cala il tris

Questa domenica di Serie A si apre con Juventus - Fiorentina, gara particolarmente sentita dalle due compagini. I viola non vogliono sfigurare all'Allianz Stadium, e scendono in campo con la giusta mentalità mettendo in difficoltà i bianconeri. Con il passare dei minuti gli uomini di Sarri alzano i ritmi e trovano l'episodio al 37': tiro di Pjanic, mano di Pezzella. Dal dischetto Cristiano Ronaldo non sbaglia e porta in vantaggio la Juventus. La seconda frazione di gara resta combattuta, la Fiorentina prova in tutti i modi a riportare la situazione in parità. Alla fine, è sempre la Juventus a gonfiare la rete. E con un altro rigore. Bentancur viene atterrato da Ceccherini, Pasqua concede il penalty dopo aver rivisto le immagini al Var. Cristiano Ronaldo fa 2 a 0, mettendo così in ghiaccio la partita a 10 minuti dalla fine. Nel recupero c'è anche il tempo per il 3 a 0, questa volta con un colpo di testa di de Ligt. I bianconeri vincono e consolidano il primato, tra poco la Lazio scenderà in campo per rispondere.

LAZIO - SPAL, PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO, TUTTI I TROFEI ALL'OLIMPICO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE