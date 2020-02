Lazio, tutti i trofei all'Olimpico: i motivi del “ritardo”. E un calcio alle polemiche...

Sarà una domenica particolare, per mille motivi. Il primo è di campo, intanto, perché la Lazio deve tornare a pedalare. A vincere. Vendicando il ko di Ferrara, spazzando via la Spal per mettere in cascina altri tre punti fondamentali in ottica Champions League. Specie dopo il ko della Roma a Sassuolo. Poi non mancheranno le iniziative all'Olimpico, in un bell'Olimpico, colorato da 40 mila tifosi biancocelesti e dal tour dei 16 trofei - e 16 maglie storiche - che partirà questa domenica in Curva Nord (il 16 febbraio saranno poi esposti in Tevere, e il 29 in Monte Mario, ndr). E di questi trofei tanto se n'è parlato. Perché la Lazio li vince, li accumula, ma poi li ha sempre tenuti “nascosti”. Almeno quelli del passato. Da inizio stagione, infatti, nella zona stampa dello stadio sono sempre state esposte solo le coppe alzate nell'era Lotito (le stesse poi mostrate alla festa dei 120 anni a Castel Sant'Angelo, ndr). Scatenando qualche inevitabile polemica, che prova a spegnere la rassegna stampa di Radiosei. Come riportato, la prima Coppa Italia - quella del '58 - doveva essere restaurata. Colpa del marmo delle base un po' vetusto e cedevole, sgretolatosi negli anni. Il presidente Lotito, dunque, ha voluto rimettere a nuovo il primo storico trofeo della storia biancoceleste per poi esporre ai tifosi la bacheca nella sua interezza. Comunque, questa non sarà l'unica iniziativa di giornata. Prima dell'inizio del match, infatti, Lotito premierà Suor Paola con una targa celebrativa. Infine i calciatori entreranno in campo accompagnati dai 22 bambini della So.Spe., bambini che poi assisteranno a Lazio - Spal dalla Tribuna Monte Mario. Anche loro tiferanno per Inzaghi e i suoi ragazzi, c'è una Champions League da blindare.

