Roma, Fonseca e Dzeko non si capacitano del ko: “Con la Lazio avevamo dominato...”

La Roma è tornata sulla terra. Sono bastati 26' minuti di grande Sassuolo, inarrestabile, per cancellare la partita della vita disputata contro la Lazio. Caputo, Caputo, Duricic: dopo mezz'ora i giallorossi erano già ko. A nulla è servita la reazione del secondo tempo, il 4-2 finale pesa e brucia dopo il grande derby giocato la scorsa settimana. Questione di mentalità e personalità. Così l'hanno spiegata il tecnico romanista, Paulo Fonseca, e il nuovo capitano Edin Dzeko. Entrambi “sconvolti” nel post-partita.

DZEKO - "Volevamo fare un pressing alto che non è riuscito bene. Il Sassuolo è una squadra veloce e tecnica e sono usciti troppo facilmente. Dopo 20 minuti eravamo 3-0 e non era facile. Contro la Lazio avevamo dominato, ma il nostro primo tempo di oggi (ieri, ndr) non è stato nemmeno da Serie A. È una cosa difficile da spiegare, non so cosa dire. Se fai bene il pressing alto metti in difficoltà gli avversari, con la Lazio aveva funzionato: è un peccato perdere così”.

FONSECA - "Devo fare i complimenti al Sassuolo. La verità è che non abbiamo giocato il primo tempo, è impossibile vincere difendendo così. Non mi capacito della grande differenza fra questa partita e quella con la Lazio. Cosa ci ha lasciato il derby? Io ho parlato prima della partita con i giocatori ed ero preoccupato. Dovevamo avere lo stesso atteggiamento avuto contro la Lazio, è un problema mentale, di ambizione. Un gruppo che vuole vincere sempre, deve affrontare ogni gara con lo stesso atteggiamento, che sia Lazio o Sassuolo. La squadra di De Zerbi non vale quella di Inzaghi, ma io avevo avvisato i miei ragazzi che sarebbe stata comunque una gara insidiosa”. La Roma resta inchiodata a -7 dalla Lazio, che ha due partite in meno da giocare: Spal e Verona. L'occasione per blindare la Champions League è ghiotta, i biancocelesti non devono farsela scappare.

