Serie A, pacchetto salva-calcio: la decisione del Governo. Ora la Lazio...

Fonte: Tuttomercatoweb.it

È stato definitivamente accantonato dal Governo il pacchetto salva-calcio. Ad annunciarlo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. L’emendamento in questione, si legge su Calcio&Finanza, prevedeva la rateizzazione delle tasse non pagate da parte delle società sportive ed era stato riformulato accogliendo in parte le indicazioni del governo (deposito integrale del dovuto entro il 22/12 oppure in 60 rate di pari importo spalmate su cinque anni con mora del 3%). Tuttavia, la proposta non è stata inserita nel fascicolo degli emendamenti depositato dall’esecutivo e che verrà sottoposto oggi alla votazione. Mezzo miliardo di euro in tasse è quanto dovuto dai club calcistici allo Stato. Fra le big di Serie A è l'Inter con 50 milioni di euro la più esposta, seguita dalla Lazio con 40, Roma 38, Juventus 30, Napoli 25, Fiorentina 15 e Milan 10.