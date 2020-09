Serie A, Pirlo (Juventus) e Italiano (Spezia) sono abilitati: esame superato

Al Museo del Calcio alle porte del Centro Tecnico Federale di Coverciano è stato un giorno importante per la Juventus e lo Spezia. Andrea Pirlo e Vincenzo Italiano hanno superato gli esami finali del corso Uefa Pro, conseguendo l'abilitazione per allenare in Serie A. Nella mattinata ci sono stati i singoli esami per ogni materia e poi nel pomeriggio, davanti alla commissione hanno discusso le loro tesi, portando a compimento un percorso iniziato nel settembre 2019.

LAZIO, LE VISITE MEDICHE DI MURIQI

LAZIO, IL RINNOVO DI ACERBI: IL PUNTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME