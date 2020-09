Lazio, Acerbi pronto a firmare: i dettagli dell'accordo

La Lazio e Francesco Acerbi andranno avanti insieme. Nonostante lo sfogo in diretta Rai del difensore, prima della sfida tra Italia e Olanda, il rapporto non s’è incrinato e le parti si sono subito messe al lavoro per ricucire lo strappo. Federico Pastorello, agente di Ace, è piombato nella Capitale pochi giorni fa e insieme a Tare e Lotito ha gettato le basi per il rinnovo e l’adeguamento del suo assistito. Rimangono da discutere ancora alcuni dettagli, ma si va verso un prolungamento biennale e non annuale come sembrava inizialmente. Nuova scadenza, dunque, fissata al 2025 e ritocco leggermente meno importante rispetto alle prime indiscrezioni circolate sull’argomento. Acerbi col rinnovo andrebbe a percepire, infatti, circa 2.3/2.4 milioni annui, con diversi bonus a far lievitare la cifra tanto da farle sfiorare quota 3 milioni. Vanno limati ancora alcune questioni, ma il rinnovo di Acerbi è orizzonte molto vicino. Sembrava impossibile una settimana fa.

