PAIDEIA - Muriqi, terminate le visite mediche: "Forza Lazio!" - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 - Terminano qui le visite mediche di idoneità per Vedat Muriqi. È iniziata la sua nuova esperienza, prima però la firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti per i prossimi cinque anni. All'uscita dalla clinica Paideia, l'attaccante kosovaro si è lasciato andare anche a un "Forza Lazio!".

Primo risveglio nella Capitale per Vedat Muriqi, sbarcato ieri a Roma e pronto per iniziare la sua nuova avventura con la Lazio. Ma prima della firma, l'attaccante kosovaro si sottoporrà al classico giro di visite mediche in Paideia: appuntamento alle otto prima di raggiungere i compagni a Formello. Grande attenzione per l'ex Fenerbahce che da qualche settimana convive con un infortunio alla gamba sinistra, i test di oggi saranno utili per valutare lo stato di forma del nuovo bomber di Simone Inzaghi. Maglietta, occhiali e mascherina scura, l’attaccante è arrivato puntuale nella struttura, salutando i presenti con un “buongiorno” con una buona pronuncia italiana.

