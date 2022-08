Serie A, Ranieri: "Attenzione alla Lazio, la lotta per lo scudetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Procede spedita la Serie A, mancano pochi giorni alla fine del mercato ma finora le squadre italiane si sono abbastanza rinforzate. A questo proposito, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex allenatore Claudio Ranieri di Roma, Inter, Napoli e Juventus ha espresso le sue impressioni sulle prime giornate di campionato. «Quando le allenavo io erano altri tempi e, soprattutto, proprietà diverse. Ma conosco questi ambienti e la passione dei sostenitori. Occhio però anche alla Lazio, che è partita bene come l’Atalanta, che si sta rifondando in fretta, così come il Torino. Ovviamente, col passare delle giornate la classifica si sgranerà, ma la lotta per lo scudetto è aperta a tanti».