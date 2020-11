Serie A, solo tre gli stakanovisti over 30: ci sono Acerbi e un ex Lazio

Francesco Acerbi sempre in campo in ogni minuto di ogni partita della Lazio, senza uscire mai. Non è una novità, il difensore biancoceleste è abituato a far parte di quella cerchia ristretta di giocatori che non sanno allontanarsi dal prato verde neanche per un istante. Tra gli stakanovisti over 30 di questa Serie A 2020/2021 c'è però una novità: ad aver disputato tutti i 630 minuti a disposizione finora, oltre ad Acerbi, sono stati Kamil Glik con il Benevento e Martin Caceres con la Fiorentina. Proprio quest'ultimo è un nome che non può non stupire se si guarda al suo passato alla Lazio, quando la continuità non era stata il suo forte. Complici i problemi fisici di Pezzella, il Pelado si è invece trovato sempre in campo nella difesa della Viola quest'anno.

