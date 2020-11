Italia, Acerbi: "Siamo forti!" e poi la dedica speciale alla fidanzata Claudia...

Un'ottima prestazione quella di Francesco Acerbi che oggi è sceso in campo da titolare nel match vinto dall'Italia per 2-0 contro la Polonia. Queste le sue parole ai microfoni di RaiSport: "Siamo un ottimo gruppo, lo abbiamo dimostrato in queste gare e anche in quella di oggi. Siamo stati bravi sia in difesa che a centrocampo che in attacco. E’ una squadra forte e i risultati ci danno ragione. Gli imprevisti sono all’ordine del giorno, noi pensiamo solo al campo, a giocare e a sperare che non sucecda niente a noi. Siamo davvero contenti di questa prestazione. Creiamo molto, poi è normale che le partite se le chiudi sei più tranquillo ma l’importante è avere i presupposti, i gol arriveranno quando conteranno veramente”. A chiudere non poteva mancare una dedica speciale alla sua fidanzata: "Claudia per sempre!".

