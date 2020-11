Italia, Lombardo: "Acerbi dà ampie garanzie, è fondamentale per la Lazio e per la Nazionale"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima dell'inizio della sfida tra Italia e Polonia, Attilio Lombardo si è espresso anche su Francesco Acerbi. L'ex calciatore, ora nello staff del ct Mancini, ha spiegato: "Acerbi e Bastoni sono due giocatori che secondo me danno ampie garanzie, indipendentemente da chi affronteranno. Sono due giocatori fondamentali per il loro club ma anche per la nostra Nazionale. Le scelte sono state fatte in base al loro andamento in campionato e il mister penso abbia scelto giusto".

