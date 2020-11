Mentre l'Italia affronta la Polonia in Nations League, Immobile fa il tifo da casa. L'attaccante della Lazio non ha potuto raggiungere i compagni a causa della situazione tamponi. Ciro non vuole far mancare il suo apporto alla squadra, per questo ha pubblicato una storia su Instagram direttamente dal divano di casa sua scrivendo: "Forza ragazzi".