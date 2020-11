Italia Under 21, poker al Lussemburgo e qualificazione agli Europei. Nicolato: "Sono soddisfatto"

L'Italia cala il poker in Lussemburgo e strappa il pass per gli Europei di categoria con un turno di anticipo. Un super Scamacca, autore di una doppietta, mette la gara in ghiaccio nel primo tempo. Nella ripresa in gol anche Pinamonti e Marchizza. Con questa vittoria l'Italia sale a quota 22 punti diventando irraggiungibile per le inseguitrici. Al termine del match le parole del ct Nicolato: "Abbiamo cominciato un percorso due anni fa, abbiamo passato molti problemi e convocato almeno settanta calciatori che sono parte di questa qualificazione. Venivamo da una partita dove avevamo speso molto, il campo non era in condizioni ottimali e abbiamo gestito molto bene la partita. Sono soddisfatto del risultato globale. Programmare il futuro è molto difficile, lo spirito è sempre stato lo stesso, c'è stato un grande lavoro alle spalle. Siamo partiti con una squadra che aveva potenzialità di vincere l'Europeo".