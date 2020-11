Lazio, Immobile: "Totti o Del Piero? Come scegliere tra carbonara e amatriciana"

Non sono giorni semplici quelli che sta trascorrendo Ciro Immobile, ancora in isolamento in casa propria. L'attaccante, che non ha potuto raggiungere neanche la Nazionale a Reggio Emilia, si è ritagliato un po' di tempo per giocare alla Play Station, e in particolare a Fifa. In diretta su Twitch, il bomber della Lazio ha risposto anche a qualche domanda dei circa 2000 utenti collegati: "Totti o Del Piero? È come scegliere carbonara o amatriciana, è difficile decidere". Poi ha ammesso: "Ho il cappello perché mi sono tagliato i capelli da solo. Non posso uscire né vedere nessuno". Infine, una battuta sulla Nazionale: "Se gioco alla Play questa sera? No ragazzi, c'è l'Italia. Chi sarà il capitano? Non so, penso uno tra Florenzi e Insigne".

Pubblicato il 15/11

