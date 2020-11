Lazio, lady Caicedo sfoggia il filtro Instagram dedicato all’attaccante - FT

Domenica di relax per i giocatori della Lazio in attesa di tornare in campo sabato prossimo in vista del match contro il Crotone. Anche Felipe Caicedo si gode la giornata in compagnia della bellissima moglie Maria che su Instagram fa impazzire i tifosi biancocelesti sfoggiando il filtro dedicato all'attaccante: "Amami o faccio un Caicedo".

