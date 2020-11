Lazio, Luis Alberto chiede scusa ma non basta: rischio panchina a Crotone

LAZIO, LUIS ALBERTO - Lo sfogo, le scuse, la multa. E forse lo stop? La Lazio, come riporta la rassegna di Radiosei, sta pensando ad una punizione tattica, di campo, dopo le parole dette da Luis Alberto in diretta social. Il mea culpa, arrivato subito dopo che è montata la polemica, non sarebbe stato sufficiente alla società, che si è sentita ferita dopo tutto quello che ha fatto per lo spagnolo: dalla rinascita a Roma al recente rinnovo di contratto, accontentando il Mago sotto ogni punto di vista, professionale ed economico. Ecco perché, oltre alla multa, sarebbe in arrivo un'altra sanzione disciplinare: Inzaghi potrebbe decidere di dare un turno di stop a Luis Alberto e tenerlo in panchina per la partita contro il Crotone di sabato prossimo. Il tecnico biancoceleste ha già dimostrato in passato di operare scelte punitive di questo tipo: da Immobile, dopo lo sfogo per la sostituzione contro il Parma, al ritardo di Lukaku alla riunione tecnica. Non si guarda in faccia a nessuno, ora potrebbe toccare a Luis Alberto.

