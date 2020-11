Ultras Lazio, la risposta dopo la sgombero: "Una nuova iniziativa" - FOTO

Dopo lo sgombero della sede in via Amulio 47, gli Ultras Lazio, ex Irriducibili, hanno pubblicato un messaggio sui social per fare sapere che le loro iniziative non si fermeranno. Di seguito la foto della comunicazione.

