Serie A, stagione super: record di presenze allo stadio degli ultimi 9 anni

Questo campionato è stato caratterizzato da emozioni forti fino all’ultimo secondo. La corsa per la Champions League si è decisa all’ultimo respiro, così come la lotta salvezza. Sicuramente, è stata una stagione poco noiosa. In totale, si sono recati sugli spalti 9.525.758 tifosi, una media di 25.068 a partita. Si tratta del miglior risultato negli ultimi 9 anni: solamente nel 2010 questa media era stata superata (25.375 spettatori per match). Come già sottolineato, l’ultima giornata di Serie A è stata forse la più attesa. Infatti, oltre 290.000 tifosi si sono recati allo stadio per assistere al capitolo finale: 29.257 supporter a gara come media. Solamente nella tredicesima giornata (30.295) e nella nona (29.443) è stato registrato un numero più importante.

