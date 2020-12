Serie A, stop per Maresca dopo gli errori in Roma-Sassuolo

L'arbitraggio del fischietto di Napoli Fabio Maresca in Roma - Sassuolo non è passato inosservato, anzi ha scatenato non poche polemiche. Per questo motivo dai vertici dell'AIA hanno deciso di fermare il direttore di gara per un periodo di tempo. Come riporta il Corriere dello Sport non è ancora chiara la durata dello stop ma Maresca potrebbe tornare in modo "soft" prima come Quarto uomo o come Var per poi ritornare in campo successivamente.

