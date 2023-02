Serie A, termina il 21° turno: Salernitana e Juve in campo

Termina questa sera la 21° giornata di Serie A. Allo Stadio Arechi scenderanno Salernitana e Juventus, alla ricerca di punti preziosissimi per il cammino in classifica. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria contro la Lazio in Coppa Italia, in campionato invece si porta dietro la sconfitta contro il Monza per 2-0. Continuità e risalita invece è la chiave di mister Nicola per agguantare il secondo successo consecutivo dopo quello maturato contro il Lecce. La partita di questa sera è in programma alle 20:45. Tutto pronto dunque, la Juventus spera di tornare a Torino col bottino pieno, la penalizzazione in classifica pesa molto.