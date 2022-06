Serie A, tutto pronto per la presentazione del calendario: ecco data e orario

Fonte: Matteo Columbro - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Per dare il via alla prossima stagione di campionato, mancava solo l’orario della presentazione del calendario. Arrivata questa, possiamo dunque dire che la Serie A 2022/2023 è pronta a partire. Come noto, quest’anno la stagione inizierà prima per via dei mondiali in Qatar che si disputeranno nel periodo invernale. Il primo fischio d’inizio ci sarà infatti nella giornata di Sabato 13 ggosto, in netto anticipo rispetto alle passate stagioni. Cosi come lo scorso anno avremo un calendario asimmetrico, con un girone di ritorno dunque, diverso rispetto a quello d’andata. Ci sarà una pausa di due mesi, dal 13 novembre al 4 gennaio, per garantire alle nazionali di contendersi la coppa del mondo. Complice il Mondiale, sarà un campionato lunghissimo che terminerà dopo dieci mesi, il 4 giugno. Tra i vari criteri che comporranno il prossimo calendario notiamo come il calendario asimmetrico non consente che un match di ritorno venga disputato prima che siano stati disputati altri 8 incontri. Per quanto riguarda i derby, come quello tra Lazio e Roma, non potranno esser disputati nei turni infrasettimanali feriali, ne alla prima e all’ultima giornata.

Per scoprire il calendario, bisognerà attendere la fine di questa settimana. Venerdì 24 infatti dagli studi della Lega, a partire dalle 12.00 scopriremo la nuova Serie A.