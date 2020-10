Serie A, ufficiale la data di recupero di Genoa - Torino

Genoa - Torino, rinviata lo scorso 3 ottobre per i tanti casi di Coronavirus tra i tesserati rossoblù, verrà recuperata il 4 novembre alle ore 17:00. A comunicarlo è stata la Lega Serie A che ha dunque trovato, come ci si aspettava, una data utile per far disputare la partita. Si attende ancora invece il responso ufficiale per quanto riguarda Juventus - Napoli.