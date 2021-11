Serie A, via alla 14° giornata: tutte le gare del weekend

La Serie A è già pronta a tornare in campo in vista della quattordicesima giornata del campionato italiano. Chiuse le parentesi di Champions e Europa League il nuovo turno si aprirà già questa sera con la delicata sfida salvezza tra Cagliari e Salernitana in programma alle 20:45. Saranno due invece i match in programma alle 15:00 di sabato 27 novembre: Sampdoria - Verona e Empoli - Fiorentina, mentre alle 18:00 sarà la volta del big match tra Juventus e Atalanta. Chiuderà invece la serata l'Inter che alle 20:45 sfiderà il Venezia al Penzo. Il lunch match di domenica sarà appannaggio di Udinese - Genoa mentre nel pomeriggio scenderanno in campo Milan - Sassuolo e Spezia - Bologna. Alle 18:00 sarà la volta di Roma - Torino e Napoli - Lazio chiuderà il turno con la gara in programma alle 20:45.

VENERDÌ 26 NOVEMBRE

20:45 Cagliari - Salernitana

SABATO 27 NOVEMBRE

15:00 Sampdoria - Verona

15:00 Empoli - Fiorentina

18:00 Juventus - Atalanta

20:45 Venezia - Inter

DOMENICA 28 NOVEMBRE

12:30 Udinese - Genoa

15:00 Milan - Sassuolo

15:00 Spezia - Bologna

18:00 Roma - Torino

20:45 Napoli - Lazio

