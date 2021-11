Napoli, due big restano in dubbio per la Lazio: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Luciano Spalletti deve fare i conti con l'emergenza. Il tecnico dei campani è certo che domenica, e per un po' di fare, dovrà fare a meno di Anguissa e Osimhen. Due assenze importanti che si fanno sentire a centrocampo e in attacco. Oltre a loro due, però, il mister sta seguendo con particolare attenzione le condizioni di Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. L'azzurro ha saltato la trasferta a Mosca per un'infiammazione ai tendini del ginocchio e sta svolgendo un lavoro personalizzato. Lo staff medico è ottimista sul suo utilizzo domenica, ma molto dipenderà dalle prossime ore. Lo spagnolo, sempre secondo l'edizione odierna de Il Mattino, è alle prese con un affaticamento muscolare. Anche per lui è stato studiato un protocollo personalizzato che si spera possa dare risultati confortanti. Capitolo covid, Demme si è negativizzato e già ieri si è allenato in gruppo, probabile che contro la Lazio parta dal primo minuto. Attesa per i tamponi di Politano e Zanoli, se dovessero essere negativi tornerebbero a disposizione.