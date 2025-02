Serie B, il Frosinone esonera Greco: pronto un ex Lazio come sostituto?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Serra

Dopo il pari contro la Reggiana, il Frosinone ha esonerato Leandro Greco, alla guida del club ciociaro dopo aver sostituito Vivarini ad ottobre. La sua media da retrocessione (17 punti in 17 gare), però, ha portato la società a scegliere di cambiare nuovamente tecnico per evitare un'ulteriore retrocessione in Serie C.

Come scrive il Corriere della Sera, in lizza per sostituire Greco ci sarebbero Paolo Bianco, Beppe Iachini e l'ex Lazio Davide Ballardini. L'allenatore che siederà sulla panchina gialloblù avrà l'arduo compito di risollevare le sorti del Frosinone, attualmente penultimo in Serie B con 23 punti a -5 dalle quartultime.