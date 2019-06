Serie B, Salernitana salva ai rigori: retrocede il Venezia di Rossi e Lombardi

Un play-out infinito che non poteva finire in modo diverso se non ai calci di rigore. Dopo le polemiche e i verdetti dei tribunali, la Salernitana del co-patron Claudio Lotito conquista la salvezza. Decisivi i tiri dal dischetto dopo che un gran gol di Modolo prima dell’intervallo aveva consentito al Venezia di rientrare in corsa dopo la sconfitta per 2-1 dell’andata. Una squadra quella di Serse Comsi cui resterà il rimpianto di non aver sfruttato 75 minuti di superiorità numerica maturati per l’espulsione di Joseph Minala, sanzionato dal Var per una gomitata in pancia allo stesso Modolo. Decisive, in aggiunta alle occasioni fallite da Pinato e Zigoni, le parate di Micai che si supera due volte su Lombardi (tra i migliori dei suoi) e una su Domizzi, prima di parare anche un calcio di rigore a Bentivoglio. L’altro errore di Coppolaro che spara altissimo, prima della trasformazione decisiva di Di Tacchio. A festeggiare anche André Anderson, in campo fino al 57esimo, e Casasola. Il prossimo acquisto della Lazio, rientrato dall’Argentina dopo la perdita del padre, nel primo tempo supplementare compie un grande salvataggio su Bruscagin poi si prende anche la responsabilità dagli undici metri: piattone aperto e dedica al cielo. Grande delusione invece per Rossi e Lombardi che, in prestito a Venezia da gennaio, non riescono ad evitare la retrocessione in Serie C dei lagunari dopo due stagioni tra i cadetti.

