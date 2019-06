Mondiale femminile, l'Italia vince all'esordio contro l'Australia

Prima gioia nel Mondiale femminile per le azzurre di coach Bertolini. All'esordio nella competizione, infatti, l'Italia ha collezionato la sua prima vittoria nei minuti di recupero contro l'Australia. A finire la prima frazione in avanti erano state però proprio le australiane, grazie al gol di Kerr che ha ribadito in rete il rigore parasole da Giuliani, ma poi è Bonansea a regalare all'Italia prima il pareggio, poi il ribaltone finale al 94' con un colpo di testa che ha battuto Williams. Festa grande per le azzurre, il cammino Mondiale della Nazionale italiana comincia bene.