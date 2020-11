Serie B, utilizzo del Var già dal girone di ritorno: il comunicato

L'Assemblea di Lega Serie B, in videoconferenza con tutti i club presenti, ha deciso l'introduzione del Var già da questo girone di ritorno. Lo fa sapere la Lega B con una nota: "In apertura, si è parlato del rapporto fra leghe, dall'istituzione della media company della Lega Serie A fino all'accordo di separazione del 2009 dove è stata ribadita ancora una volta la necessità della tutela degli interessi per i club di B, emersi in quella intesa, anche attraverso l'azione legale già intrapresa nelle scorse settimane". Per quel che riguarda invece il Var sono state "approvate le modifiche contrattuali con Hawk Eye, Technology provider per la Lega Serie B, e contestualmente deliberato l'utilizzo del Var in Serie BKT fin dall'inizio del girone di ritorno dell'attuale stagione".

