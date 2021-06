SIAMO TUTTI BORIS è già in tutte le librerie! Ecco come trovarlo

È un libro scritto "a cazzo di cane", ma per questa volta l'accezione non è necessariamente negativa. Così si legge infatti nel sottotitolo di Siamo tutti Boris, un'opera - edita da Bibliotheka Edizioni - a cura di due giornalisti noti al mondo biancoceleste come Gianluca Cherubini e Marco Ercole, che hanno preparato questo volume di ben 448 pagine dedicato alla celebre serie televisiva italiana. I due sono riusciti a coinvolgere tutto il cast, oltre al produttore Lorenzo Mieli e due dei tre autori originari, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. Non hanno potuto fare lo stesso con il terzo, Mattia Torre, purtroppo, scomparso il 19 luglio 2019 al termine di una lunga battaglia contro un tumore. A lui è stato dedicato Siamo tutti Boris (uscito il 10 giugno proprio in suo onore, visto che sarebbe stato il suo compleanno) e non è un caso che parte del ricavato finirà in beneficenza ad Antea, fondazione che fa assistenza gratuita 24 ore su 24, a domicilio e in hospice, ai pazienti in fase avanzata di malattia secondo i principi delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore.

PILLOLE DI LAZIO - A questo lavoro hanno partecipato praticamente tutti gli attori del cast originale, con interviste, curiosità e molte sorprese. E ci sarà ovviamente Francesco Pannofino, uno dei protagonisti principali e tifoso laziale dichiarato: "Nessuno all'epoca si sarebbe aspettato che un giorno qualcuno avrebbe scritto un libro su Boris. Cioè, io immaginavo che stessimo realizzando qualcosa di bello, ma questo non sempre corrisponde a un successo. Stavolta ciò che era scritto su carta ha realmente funzionato sul set". Tra i tanti aneddoti che potrete trovare all'interno di Siamo tutti Boris, cui oltre al cast originario hanno partecipato anche Walter Veltroni (introduzione), Antonio Dipollina (prefazione), Trio Medusa (Postfazione) e molti altri ancora, ci sono poi anche altri particolari riferimenti al mondo biancoceleste. Uno su tutti, senza spoilerare il protagonista: un'intervista a uno degli attori, infatti si conclude in questo modo: "Me spiegate perché Inzaghi non fa giocare Pereira?". Non vi resta che acquistare il libro per scoprire di chi si tratti e avere anche voi la "Bibbia di Boris" nella vostra collezione. Un cimelio che ogni amante di questa straordinaria serie televisiva deve assolutamente avere nella propria libreria.

Il 24 giugno Siamo tutti Boris sarà presentato alla Casa del Cinema di Roma Villa Borghese, Largo Marcello Mastroianni, con la presenza di gran parte del cast di Boris. Ingresso libero, 180 posti a sedere, firma copie al termine dell’evento.