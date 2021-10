Signori, hackerato il profilo Instagram dell'ex bomber - FOTO

Non è raro che gli account social, soprattutto quelli dei personaggi famosi, siano oggetto di hacker che tentano di impadronirsi dei profili che siano essi di Instagram, Facebook o Twitter. Tempo fa accadde proprio a Ciro Immobile e adesso anche Beppe Signori è stato vittiama di hackeraggio. Andando sul profilo dell'ex bomber della Lazio infatti si può notare che è vuoto, non ci sono più le foto sostituite da un'unica immagine con una frase scritta in arabo. Insomma un attacco in piena regola, chissà che, come accaduto al numero 17, anche Beppe-gol possa tornare in possesso del suo account.

