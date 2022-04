Siviglia: "La Lazio andrà in Europa League. Immobile? Deve continuare con l'Italia"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'ex difensore della Lazio Sebastiano Siviglia è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Le sue parole sulla partita contro il Torino, su Immobile e Acerbi: "La Lazio deve dare continuità in vista della griglia finale che si andrà a formare per i piani alti della classifica. Il Torino però sta bene e lo ha dimostrato anche contro il Milan. Alla fine i biancocelesti arriveranno in Europa League, la squadra è tra le prime sei. Pur riconoscendo le qualità della Fiorentina che sta facendo bene, i biancocelesti hanno la forza per raggiungere quel traguardo".

IMMOBILE - "Con la Nazionale ha ricevuto critiche ingenerose. L’Italia è fortunata ad avere un giocatore come Immobile. Siamo andati a rispolverare Balotelli, giusto per capire che qualcosa manca. Immobile ha numeri straordinari, se lo andiamo pure a criticare… Se Mancini chiama è giusto che risponda ancora presente. Le critiche nel nostro mondo ci stanno, bisogna accettarle e digerirle. Gli consiglio di andare avanti per la sua strada".

ACERBI - "Il futuro di Acerbi è ancora tutto da vedere. È un grande difensore, quest’anno c’è stata qualche difficoltà legata all’andamento della squadra. Ci sarà margine per sedersi a tavolino e parlarne. Acerbi ha ancora un contratto, può darsi che la società non condivida la sua volontà. Magari si trova la quadra. Se rimane deve essere convinto di restare".