SONDAGGIO - Bruges - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

Jean Daniel Akpa Akpro è il vostro migliore in campo. Il franco-ivoriano ha ottenuto il 28,10% delle preferenze e si assicura lo scettro di uomo partita della sfida contro il Bruges. Alle spalle dell'ex Salernitana, medaglia d'argento per Sergej Milinkovic Savic. Il serbo ha il 15,12% dei voti a riprova che il centrocampo dei capitolini ha fatto la differenza in terra belga. Terzo gradino del podio per Pepe Reina con il 14,15%, con lo spagnolo assoluto protagonista nelle sue prime due apparizioni con l'aquila sul petto.

BRUGES LAZIO SONDAGGIO - Una Lazio in piena emergenza gioca una grande prova e pareggia 1-1 sul campo del Bruges. La squadra di Inzaghi, falcidiata dagli infortuni e dall'emergenza covid, non ha demeritato contro i belga che solo una settimana fa avevano vinto con lo Zenit. Ora tocca a te decidere chi è stato il migliore in campo delle aquile. Vota attraverso il nostro sondaggio al link sottostante o a destra sulla nostra homepage.