SONDAGGIO - Crotone - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO 23/11 ORE 8 - È Francesco Acerbi il migliore in campo di Crotone - Lazio secondo i lettori de Lalaziosiamonoi.it, premiata l'ottima gara del difensore biancoceleste anche più del gol di Ciro Immobile, che comunque arriva secondo per un soffio: 28,88% delle preferenze per Ace e 28,36% per Ciro. Chiude il podio Leiva con l'11,12% dei voti.

CROTONE LAZIO SONDAGGIO - Dopo la sosta per le nazionali, torna il campionato e la Lazio batte il Crotone per 2-0. Le reti di Immobile e Correa regalano i tre punti alla squadra di Inzaghi. Una vittoria che fa risalire i capitolini in classifica e ottenuto su un campo reso al limite della praticabilità dalle condizioni atmosferiche che hanno colpito la Calabria. Ora la palla passa a voi, vi chiediamo di indicare il migliore in campo tra le aquile. Potete votare cliccando sul link che segue oppure sulla nostra homepage nel riquadro in basso a destra.

CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE

Scritto il 21/11/2020 alle 18:45