SONDAGGIO - Fiorentina - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

SONDAGGIO FIORENTINA - LAZIO - Termina con il trionfo della Lazio sulla Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi. La squadra di Maurizio Sarri stende i viola con le reti di Milinkovic, Immobile e l’autogol di Biraghi guadagnando così 3 punti preziosi per vedere da più vicino la zona Europa. Adesso la palla passa voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell’apposito box in basso a destra della nostra home page.

