SONDAGGIO - Lazio - Bologna, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO 14 FEBBRAIO ORE 16:15 - Mattia Zaccagni è il vostro migliore in campo. Due gol e un rigore procurato hanno trascinato la Lazio al successo. L'ex Verona è stato scelto 65,15% di voi. Medaglia d'argento per Manuel Lazzari che ha raccolto il 13,13% delle preferenze. Bronzo per Luis Alberto che si è fermato al 12,37%.

LAZIO BOLOGNA SONDAGGIO - La Lazio torna a vincere all'Olimpico. I biancocelesti stendono 3-0 il Bologna e si mettono alle spalle il ko in Coppa italia con il Milan. Il rigore di Immobile e la doppietta di Zaccagni fanno salire le aquile a quota 42 punti.Adesso la palla passa voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell’apposito box in basso a destra della nostra home page.

