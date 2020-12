SONDAGGIO - Lazio - Napoli: vota il migliore in campo dei biancocelesti

LAZIO NAPOLI SONDAGGIO - La Lazio di Inzaghi torna al successo e stende 2-0 il Napoli. Una risposta importante per i capitolini che riavvicinano la zona Champions e guardano con fiducia alla sfida con il Milan di mercoledì sera a San Siro. La palla adesso passa a voi che potete scegliere il migliore in campo tra i biancocelesti. Per votare il sondaggio potete cliccare il link in basso oppure potete andare sulla parte bassa della homepage ed esprimere la vostra preferenza.

