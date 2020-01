SONDAGGIO - Lazio - Sampdoria: stravince Immobile, una sorpresa al 2° posto

AGGIORNAMENTO DEL 19/01 - Il vostro migliore in campo di Lazio - Sampdoria non poteva che essere Ciro Immobile, primo per distacco con il 52.17% delle preferenze. Ma al secondo posto c'è una "sorpresa". Lazzari, infatti, forte del suo 19.80% supera Luis Alberto (13%) piazzandosi sul gradino di mezzo del podio. Curioso come nessuno degli altri due marcatori sia riuscito a entrare in top 5. Secondo i lettori de Lalaziosiamonoi.it, né Bastos (0.68%) né soprattutto Caicedo (1.27%), autore del gol dell1-0, sono stati così decisivi per la vittoria finale.

Cinquina Lazio alla Sampdoria, nell'undicesima vittoria consecutiva maturata all'Olimpico. La tripletta di Immobile, i gol di Bastos e Caicedo, regalano a Inzaghi un'altra prestazione e un risultato molto convincente. Terzo posto consolidato e attenzione rivolta a una nuova settimana tra la sfida in Coppa Italia con il Napoli e il derby di domenica prossima. Intanto vota il migliore in campo di Lazio - Sampdoria con il sondaggio de Lalaziosiamonoi.it.