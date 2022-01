SONDAGGIO - Salernitana - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

Sergej Milinkovic Savic è il vostro migliore in campo nel match tra Salernitana e Lazio. il centrocampista serbo, autore di un assist di tacco al bacio, ha raccolto il 50% dei consensi. Alle sue spalle, medaglia d'argento per Ciro Immobile, autore della doppietta che ha indirizzato il match, che si è fermato al 32,19%. Medaglia di bronzo per il giovane Luka Romero, entrato nel finale e scelto dal 5,99%. L'argentino ha superato anche Lazzari, autore del 3-0, che ha totalizzato il 4,45%.

SONDAGGIO SALERNITANA LAZIO - La Lazio di Maurizio Sarri batte la Salernitana per 3-0. I biancocelesti si rilanciano e conquistano il primo successo del 2022. Una vittoria firmata dalla doppietta di Immobile e dal gol di Lazzari. Adesso la palla passa a voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra della nostra homepage.

