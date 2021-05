SONDAGGIO - Sassuolo - Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti

Chiosa di stagione amara per la Lazio a Reggio Emilia. Nonostante l'inferiorità numerica per buona parte della ripresa, il Sassuolo resiste e con un gol per tempo archivia la pratica facendo leva sulle maggior motivazioni nella speranza di un posto in Confederence League. Prestazione discontinua dei biancocelesti, nel vivo del gioco nella parte centrale di gara e più confusionari soprattutto in avvio. Chiude al sesto posto la squadra di Inzaghi a quota 68 punti con 21 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, al netto di 61 gol fatti e 55 subiti. In basso il link per votare il vostro migliore in campo per la formazione biancoceleste.

CLICCA QUI PER IL SONDAGGIO