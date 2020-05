Spadafora, bufera social: mette il like a "Fermiamo il calcio"

SPADAFORA, BUFERA SOCIAL - Un "Mi Piace" ha scatenato la bufera social intorno al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Il tema scottante è sempre lo stesso, quello della ripresa del campionato di Serie A. Sotto al video dell’intervento del Ministro, andato in onda sul Tg1, pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, compare uno dei tanti commenti che dice: "I tifosi non vogliono che il campionato riprenda! I tifosi sono consapevoli delle enormi risorse sprecate per un mese e mezzo di campionato quando i comuni cittadini faticano ad ottenere un tampone! Ministro metta fine a questa scellerata e dispendiosissima farsa! Grazie". Nulla di eccezionale, uno dei tanti, se non fosse che il Ministro mette il "like" al commento e scatena il putiferio. Una scelta forse imprudente che obbliga Spadafora poi a ritrattare e a cancellare il commento con il like.

