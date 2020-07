Spadafora: "Ho inviato testo unico dello sport a Governo e forze politiche"

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato su Facebook di aver inviato la prima bozza del testo unico dello sport al Governo: "Oggi ho inviato la bozza del Testo unico dello sport al Governo e alle forze politiche. Abbiamo lavorato senza sosta, anche durante il lockdown, perché rappresenta un’occasione unica per aggiornare le norme che regolano il mondo dello sport e superare problemi troppo a lungo rimasti in sospeso. È un lavoro importante che recepisce tante osservazioni sorte durante gli incontri che ho avuto con tutti gli organismi del settore: Coni, Sport e Salute, Federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva, associazioni, società sportive e dei tanti atleti e cittadini che mi hanno scritto. Un testo elaborato anche grazie al confronto avuto con le forze politiche di maggioranza ed opposizione e che recepisce suggerimenti di entrambe. Perché il bene dello sport deve vederci tutti uniti. Attraverso questo provvedimento infatti daremo più tutele ai lavoratori sportivi, una divisione di ruoli e competenze più chiara e funzionale, più forza al mondo dello sport di base ed un importante sostegno a quello di alto livello. Sarà un passaggio fondamentale per garantire che lo sport - a tutti i livelli - possa crescere e rappresentare un vero e proprio motore per la ripartenza economica e sociale".

