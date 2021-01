Spadafora risponde ai 'followers': "Tifosi allo stadio? Dobbiamo aspettare ancora" - FOTO

Sessione di domande per Vincenzo Spadafora, pronto a rispondere ai quesiti dei propri followers di Instagram. Una, in particolare, riguardava il ritorno dei tifosi negli stadi, assenti ormai dall'inizio della pandemia di Covid-19. Il ministro dello sport ha utilizzato il dialetto napoletano per rispondere, come come l'utente che gli aveva posto il quesito: "Amm aspetta' nu poco". Serve ancora un po' di tempo per vedere nuovamente le tribune gremite. Ma la strada, come ha sottolineato lo stesso Spadafora in domande precedenti, è quella giusta.

