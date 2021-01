Compleanno Lazio, gli auguri al bacio di Tommaso Paradiso - VIDEO

LAZIO SOCIAL - Proseguono gli auguri dei vip di fede biancoceleste per il 121esimo compleanno della Lazio. Nei video postati dalla società c'è anche quello di Tommaso Paradiso. Il cantante ed ex frontman dei TheGiornalisti ha voluto augurare buon compleanno alla società e a tutti i tifosi della prima squadra della Capitale. "Auguri Lazio mia per i tuoi 121 anni" il messaggio pronunciato dall'artista prima di mandare un bacio a tutti.